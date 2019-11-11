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  4. Два человека ранены при взрыве паропровода у завода «Балтика» в Петербурге

Два человека ранены при взрыве паропровода у завода «Балтика» в Петербурге

, 18:53 | Нюра Незванова Видео 51

Судя по кадрам, которые публикуют в сети очевидцы, значительные повреждения получили припаркованные в месте ЧП автомобили.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Вконтакте @spb_today

Два человека получили травмы в результате взрыва паропровода в Выбогском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает телеканал 78, все произошло недалеко от пивзавода «Балтика». Неизвестно, являются ли пострадавшие сотрудниками предприятия.

Очевидцы происшествия делятся в социальных сетях многочисленными кадрами с места ЧП. На них видны автомобили с выбитыми стеклами.

Территория, где произошло ЧП огорожена. На месте работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве паропровода на севере Петербурга.

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