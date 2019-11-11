«Он уверен в особом предназначении»: психиатр о любви доцента СПбГУ к Наполеону

Врач-психиатр Влада Титова специально для 5-tv.ru прокомментировала страстную увлеченность доцента СПбГУ Олега Соколова персоной Наполеона. По словам экс-супруги историка, обвиняемого в убийстве студентки, он любил переодеваться в императора Франции. Дома преподаватель держал коллекцию французских солдатиков, а приятелей просил называть себя «Сиром».

«Некоторые люди из окружения этого человека говорили, что он серьезно утверждал, что является перерождением Наполеона Бонапарта, реинкарнацией. При чем, не в шуточной форме. Возможно, это какая-то сверхценная идея, когда человек себя причислил к лику великих, уверен в своем особом предназначении, а значит, во власти над другими людьми, и может позволять себе больше, чем любой другой», — рассказала врач-психиатр.

Однако Влада Титова предположила — Олег Соколов мог имитировать веру в то, что он Наполеон, чтобы производить впечатление на окружающих.

«Мы не знаем, был ли он в этом убежден действительно, или это было средство эпатирования публики. Удобная концепция, чтобы люди относились с уважением», — поведала эксперт.

Специалист считает — если вера доцента СПбГУ в то, что он знаменитый французский правитель и полководец реальна, то это говорит о его глубоких комплексах.

«Если это сверхценная идея величия, то, возможно, человек таким путем хотел доказать свое превосходство над миром», — высказала мнение Титова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда.