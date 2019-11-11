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  4. 62-летнему сыну Иннокентия Смоктуновского вызвали скорую

62-летнему сыну Иннокентия Смоктуновского вызвали скорую

, 20:02 | Ниса Мурзанаева 59

Наследник актера почувствовал недомогание в своей московской квартире.

Фото: РИА Новости / Борис Кауфман

Сын актера Иннокентия Смоктуновского обратился к медикам из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

62-летний Филипп Смоктуновский внезапно почувствовал себя плохо в квартире в Москве. Мужчине в экстренном порядке вызвали скорую. Прибывшие на место медики оказали пациенту помощь. По предварительной информации, мужчина испытывал слабость и недомогание. Врачи приняли решение не госпитализировать больного.

В настоящий момент здоровью сына Иннокентия Смоктуновского ничего не угрожает. Филипп находится дома в окружении родственников.

Советский и российский актер Иннокентий Смоктуновский умер в 1994 году. Артист сыграл роли в таких культовых отечественных фильмах, как «Берегись автомобиля», «Зеркало», «Они сражались за Родину», «Пиковая дама» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 14-летняя дочь Дениса Клявера и Евы Польны была доставлена в больницу в критическом состоянии. Врачи сутки боролись за ее жизнь.

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