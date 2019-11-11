Виторган эмоционально отреагировал на фото Судзиловской в купальнике

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская заинтриговала бывшего мужа Ксении Собчак. Звезда разместила фото в Instagram, где позирует в купальнике на фоне бассейна. Внимание Максима Виторгана приковала подтянутая фигура артистки и он не смог пройти мимо без комментария.
«Ну, что творишь-то?!» — недоуменно спросил Виторган.
«Макс! Просто занимаюсь спортом», — обратилась к коллеге актриса.
Большинство подписчиков, так же как и сын Эммануила Гедеоновича, оценили спортивную фигуру Судзиловской и оставили восхищенные комментарии под фото.
«Олеся! Обожаю! Просто куколка!»;
«Одна из самых красивых актрис! Всегда нравилась»;
«В отличной форме. Олеся, так держать», — написали фолловеры.
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