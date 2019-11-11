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  4. Виторган эмоционально отреагировал на фото Судзиловской в купальнике

Виторган эмоционально отреагировал на фото Судзиловской в купальнике

, 20:40 | Мия Субботина Фото 271

Актриса опубликовала снимок в Instagram, продемонстрировав шикарную фигуру.

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Фото, видео: Instagram @olesya_sudzilovskaya

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская заинтриговала бывшего мужа Ксении Собчак. Звезда разместила фото в Instagram, где позирует в купальнике на фоне бассейна. Внимание Максима Виторгана приковала подтянутая фигура артистки и он не смог пройти мимо без комментария.

«Ну, что творишь-то?!» — недоуменно спросил Виторган.

«Макс! Просто занимаюсь спортом», — обратилась к коллеге актриса.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Большинство подписчиков, так же как и сын Эммануила Гедеоновича, оценили спортивную фигуру Судзиловской и оставили восхищенные комментарии под фото.

«Олеся! Обожаю! Просто куколка!»;

«Одна из самых красивых актрис! Всегда нравилась»;

«В отличной форме. Олеся, так держать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Малахов признался, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу.

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