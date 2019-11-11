  1. Пятый канал
  4. Игравшую с норвежскими моряками белуху объявили «российским шпионом» — репортаж

Игравшую с норвежскими моряками белуху объявили «российским шпионом» — репортаж

, 20:48 Эфирная новость 51

Поводом стало видео, на котором белый кит подплывает к иностранному судну. Он с удовольствием приносит морякам мяч и принимает рыбу из рук людей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker; 5-tv.tu

Сразу несколько зарубежных изданий снова объявили «российским шпионом» белуху, замеченную в Северном Ледовитом океане. Поводом стало видео, на котором белый кит подплывает к иностранному судну и играет с моряками. Он с удовольствием приносит мяч, принимает рыбу из рук людей, преследует лодки.

Норвежские рыболовы прозвали белуху Хвалдимир, а чересчур серьезные британские эксперты из газеты The Independent уже успели заявить: на самом деле — это отбившийся от хозяев «российский шпион». Теория основана на том, что этот Хвалдимир уже давно живет у норвежских берегов. Когда местные рыбаки столкнулись с ним впервые, обнаружили на его теле оборудование для установки видеокамеры. Главным доказательством того, что российские спецслужбы выращивают «вежливых белух», стала надпись на застежке — «оборудование Санкт-Петербурга». И плевать, что это название компании, которая производит туристическую экипировку.

Британские журналисты теперь ждут от кита диверсий и, конечно, обвиняют «агентов Кремля» в неподобающем обращении с животными. Океанологи смеются в голос. Однако основания для беспокойства у них действительно есть. Подробности в репортаже Виталия Ханина.

Ранее, как писал 5-tv.ru, ЦРУ рассекретило документы о существовавшей в 1960–1970 годах программе использования разных видов животных для шпионских миссий. Согласно бумагам, особую надежду американские спецслужбы возлагали на птиц.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

22:04
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине
21:52
Денис Клявер опубликовал проникновенный пост в годовщину смерти отца
21:39
Девушка-инвалид рассказала подробности изнасилования таксистом — видео
21:27
Почему президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке — репортаж
21:13
«Это невозможно!» Формы «русской Кардашьян» в мини-платье свели юзеров с ума
20:58
Внук Федосеевой-Шукшиной тайно сыграл свадьбу и не позвал бабушку на торжество

Сейчас читают

Доцент Соколов разрыдался в суде: Новые подробности зверского убийства студентки СПбГУ
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев