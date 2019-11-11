Сразу несколько зарубежных изданий снова объявили «российским шпионом» белуху, замеченную в Северном Ледовитом океане. Поводом стало видео, на котором белый кит подплывает к иностранному судну и играет с моряками. Он с удовольствием приносит мяч, принимает рыбу из рук людей, преследует лодки.

Норвежские рыболовы прозвали белуху Хвалдимир, а чересчур серьезные британские эксперты из газеты The Independent уже успели заявить: на самом деле — это отбившийся от хозяев «российский шпион». Теория основана на том, что этот Хвалдимир уже давно живет у норвежских берегов. Когда местные рыбаки столкнулись с ним впервые, обнаружили на его теле оборудование для установки видеокамеры. Главным доказательством того, что российские спецслужбы выращивают «вежливых белух», стала надпись на застежке — «оборудование Санкт-Петербурга». И плевать, что это название компании, которая производит туристическую экипировку.

Британские журналисты теперь ждут от кита диверсий и, конечно, обвиняют «агентов Кремля» в неподобающем обращении с животными. Океанологи смеются в голос. Однако основания для беспокойства у них действительно есть. Подробности в репортаже Виталия Ханина.

Ранее, как писал 5-tv.ru, ЦРУ рассекретило документы о существовавшей в 1960–1970 годах программе использования разных видов животных для шпионских миссий. Согласно бумагам, особую надежду американские спецслужбы возлагали на птиц.