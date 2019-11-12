Во Львове аграрии перекрыли дорогу, а в Одессе националисты осквернили барельеф Жукову

Сегодня на Украине оказались парализованы центральные автомагистрали. Митингующие перекрыли трассы, связывающие Киев с Одессой и Львовской областью.

Вдоль дорог выстроилась тяжелая сельскохозтехника. Так аграрии выступают против отмены моратория на продажу земли. Это — одно из требований Международного валютного фонда. И президент Зеленский распорядился принять соответствующий закон до 1 декабря.

Украинцы опасаются, что черноземные поля и территории курортных зон начнут массово скупать иностранцы. Люди требуют провести референдум по земельному вопросу. И Зеленский неожиданно согласился, записав специальное видеобращение. Хотя ранее призывал сограждан: «не бояться, что землю в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне».

Тем временем, украинские националисты продолжают бороться с прошлым. На этот раз, вандалы залили краской барельеф Георгия Жукова, установленный на здании, в котором легендарный маршал Победы работал в конце сороковых. Когда его разжаловали в командующие Одесским военным округом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вопрос о продаже земельных участков на Украине иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.