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  4. Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам будет решаться на референдуме

Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам будет решаться на референдуме

, 20:29 | Светлана Александрова Видео 17

Принять соответствующий закон пообещал президент страны Владимир Зеленский в специальном видеообращении к гражданам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; Facebook @zelenskiy95

Тема:
Украинский кризис 244

Вопрос о продаже земельных участков на Украине иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме. Об этом заявил в специальном видеообращении к гражданам на своей странице в Facebook Владимир Зеленский. Он пообещал, что в закон об открытии рынка земли будут внесены соответствующие поправки. Без всенародного одобрения право покупать и продавать землю будут иметь только граждане Украины.

«Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в ближайшее время Верховная рада разработает закон, в котором будут четко разработаны механизмы такого референдума.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта по постсоветскому пространству Андрея Суздальцева, который считает, что открытие земельного рынка на Украине приведет к тотальному разграблению страны. Мораторий на продажу украинских земель сельскохозяйственного назначения действует с 2005 года. Международный валютный фонд уже несколько лет требует, чтобы Киев провел земельную реформу.

Тема:
Украинский кризис 244
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