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  4. Израиль начал процедуру экстрадиции петербуржца Буркова в США

Израиль начал процедуру экстрадиции петербуржца Буркова в США

, 7:21 Эфирная новость 46

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова, что означает окончательное решение о передаче задержанного россиянина американским властям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Израиль начал процедуру экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова. За океаном его подозревают в кибермошенничестве.

Как стало известно накануне Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

В посольстве России в Израиле выразили сожаление в связи таким поворотом событий. Дипломаты даже поставили под сомнение способность еврейского государства обеспечивать безопасность посещающих страну россиян.

Жителя Петербурга арестовали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда он приехал туда на отдых. Все эти годы Бурков провел в заключении. Он называет себя специалистом в сфере информационной безопасности и все обвинения в мошенничестве отрицает.

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