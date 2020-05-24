В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

Депутат Ярослав Нилов заявил, что поддерживает предложение, но не видит для него сильных перспектив.

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Тема:
Повышение пенсионного возраста в РФ

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России. Как заявил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослав Нилов, перспектива такого сценария слаба.

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению. <…> Потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период», — сказал Нилов.

Ранее условием для снижения пенсионного возраста в стране был назван рост безработицы и уменьшение количества вакансий для молодежи. Предположение озвучила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, пишет URA.RU.

Парламентарий Нилов уточнил, что в случае роста безработицы власти смогут организовать точечную поддержку отраслей, которые будут в наиболее критическом состоянии. Для молодежи будут создано больше рабочих мест, а предпенсионерам предоставлена возможность переквалификации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут «смягчить» условия для выхода на досрочную пенсию.

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