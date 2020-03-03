Эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей
Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем планировалось.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев, Дмитрий Коротаев, Александр Казаков
Бюджету удалось сэкономить 21,5 миллиарда рублей вследствие повышения пенсионного возраста, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА). Эксперты уверяют: такого прогресса никто не ожидал.
Так, по мнению специалистов в сфере экономики и финансов, государство должно было ощутить первый эффект от пенсионной реформы не ранее 2020 года. Кроме того, предполагалось сэкономить не более девяти миллиардов рублей. Однако уже в конце 2019 года стало понятно, что страховую пенсию по старости получили на 401,3 тысячи человек меньше, что и дало в итоге большую цифру.
Директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин пояснил: сегодня составлены новые расчеты, которые максимально точно отражают картину будущего. Так, учитывая среднюю величину пенсии (15,5 тысячи рублей), количество граждан, получающих выплаты (500 миллионов человек), и средневзвешенный период выплат (шесть месяцев) можно получить сумму равную почти 48 миллиардам рублей. Такого эффекта ожидают уже к концу 2020 года.
Пенсионная реформа, предполагающая повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала 1 января 2019 года. Тогда глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин настаивал: новый закон позволит привнести в бюджет к 2024 году сотни миллиардов рублей. Тогда речь шла о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, позже его скорректировали до 60.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин пообещал продолжение индексаций пенсий и после 2024 года.
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