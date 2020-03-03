Эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей

Бюджету удалось сэкономить 21,5 миллиарда рублей вследствие повышения пенсионного возраста, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА). Эксперты уверяют: такого прогресса никто не ожидал.

Так, по мнению специалистов в сфере экономики и финансов, государство должно было ощутить первый эффект от пенсионной реформы не ранее 2020 года. Кроме того, предполагалось сэкономить не более девяти миллиардов рублей. Однако уже в конце 2019 года стало понятно, что страховую пенсию по старости получили на 401,3 тысячи человек меньше, что и дало в итоге большую цифру.

Директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин пояснил: сегодня составлены новые расчеты, которые максимально точно отражают картину будущего. Так, учитывая среднюю величину пенсии (15,5 тысячи рублей), количество граждан, получающих выплаты (500 миллионов человек), и средневзвешенный период выплат (шесть месяцев) можно получить сумму равную почти 48 миллиардам рублей. Такого эффекта ожидают уже к концу 2020 года.

Пенсионная реформа, предполагающая повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала 1 января 2019 года. Тогда глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин настаивал: новый закон позволит привнести в бюджет к 2024 году сотни миллиардов рублей. Тогда речь шла о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, позже его скорректировали до 60.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин пообещал продолжение индексаций пенсий и после 2024 года.