Медведев рассказал о сложных решениях, которые ему приходилось принимать на посту

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции рассказал, какие решения на своем посту ему было принять особенно трудно. С одним из них глава кабмина столкнулся несколько лет назад. Тогда ему предстояло вынести решение об ответе российской стороны на агрессию Грузии.

«Самые сложные решения — те, что создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. <…> Буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять такое решение, но последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным», — вспомнил Медведев.

Говоря о последних изменениях, произошедших в стране, глава правительства признался, что сложнее всего ему, а также президенту РФ далось постановление о проведении пенсионной реформы. Однако, по словам премьера, российским властям было необходимо сделать этот шаг, чтобы обеспечить развитие экономики государства и достойный уровень жизни его гражданам.

«Одно из самых сложных решений для меня, президента, правительства страны — решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. Никому такое решение принимать-то не хотелось, но его нужно было принять, чтобы экономика стала развиваться и люди жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система не задыхалась», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил о стабильности российской экономики в 2019 году.