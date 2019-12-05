  1. Пятый канал
  4. Медведев рассказал о сложных решениях, которые ему приходилось принимать на посту

Медведев рассказал о сложных решениях, которые ему приходилось принимать на посту

, 15:10 | Карина Бернтгольц Видео 30

В ходе пресс-конференции глава правительства вспомнил о конфликте 2008 года и признался, что ему было тяжело вынести решение об ответе российской стороны на агрессию Грузии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Повышение пенсионного возраста в РФ 149

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции рассказал, какие решения на своем посту ему было принять особенно трудно. С одним из них глава кабмина столкнулся несколько лет назад. Тогда ему предстояло вынести решение об ответе российской стороны на агрессию Грузии.

«Самые сложные решения — те, что создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. <…> Буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять такое решение, но последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным», — вспомнил Медведев.

Говоря о последних изменениях, произошедших в стране, глава правительства признался, что сложнее всего ему, а также президенту РФ далось постановление о проведении пенсионной реформы. Однако, по словам премьера, российским властям было необходимо сделать этот шаг, чтобы обеспечить развитие экономики государства и достойный уровень жизни его гражданам.

«Одно из самых сложных решений для меня, президента, правительства страны — решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. Никому такое решение принимать-то не хотелось, но его нужно было принять, чтобы экономика стала развиваться и люди жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система не задыхалась», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил о стабильности российской экономики в 2019 году.

Тема:
Повышение пенсионного возраста в РФ 149
12 нояб
Жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст
25 окт
Минфин и ЦБ представили проект «второй пенсии»
20 окт
Россияне смогут выходить на пенсию досрочно
12 июл
В Госдуме поддержали повышении возрастного предела для службы в МВД
30 мая
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ по старым срокам
13 февр
Глава Минэкономразвития: «Повышение пенсионного возраста не предусмотрено»
10 янв
С начала 2019 года в России увеличилась надбавка к пенсии по возрасту
25 дек
«Кабы не было зимы»: в сети появилась новогодняя серия «Нового Простоквашино»
10 нояб
В ПФР разъяснили порядок выплаты социальных пенсий
18 окт
Лучшая работа для пенсионера — топ-7 профессий

Читайте также

+5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

15:35
Очевидец рассказала о массовом ДТП с Audi A7 на тест-драйве в Петербурге
15:33
Сын Плющенко готовится превзойти отца-фигуриста в исполнении трюков
15:21
Михалкова предложила Медведеву работать с молодежью в соцсетях
15:16
Воеводина понадеялась на дружбу с бывшим королем Малайзии
15:10
Медведев рассказал о сложных решениях, которые ему приходилось принимать на посту
15:00
Упавшая с высоты гимнастка Евгения Асонова рассказала, что с ней произошло

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]