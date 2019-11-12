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«Спасем Соколова»: В сети требуют освобождения доцента, обвиняемого в убийстве

, 12:45 | Карина Бернтгольц Видео 312

Автор инициативы — житель Ельца Геннадий Макаров.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 19

Житель Ельца, юрист и блогер Геннадий Макаров разместил на онлайн-платформе Change.org петицию, в которой потребовал освободить знаменитого петербургского историка, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Елецкий правозащитник оправдал действия университетского преподавателя, отметив, что педагога «скомпрометировали в результате длительной травли в интернете, доведя до психически невменяемого состояния». Он напомнил о величайших достижениях Соколова в науке и потребовал его реабилитации.

Ссылку на петицию Макаров разместил в специально созданной группе ВКонтакте, которую назвал «Спасем Олега Соколова». На паблик подписались 117 человек, а к петиции присоединились уже 43 пользователей, поддержавших юриста.

Change.org

Историку предъявлено обвинение в жестокой расправе над 24-летней аспиранткой вуза. В ходе допроса преподаватель признался, что выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, расчленил ее тело и попытался утопить рюкзак с останками жертвы в реке Мойке. По подозрению в преступлении он арестован.

Ранее 5-сообщал, что Олега Соколова проверят на причастность к другим противоправным деяниям.

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