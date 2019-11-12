Доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, проверят на причастность к другим преступлениям

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург опытную группу криминалистов. В рамках расследования дела об убийстве аспирантки СПбГУ, в котором обвиняется доцент вуза Олег Соколоков, специалисты должны будут проверить сведения о возможных других противоправных действиях историка и по результатам принять обоснованное решение. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время продолжается расследование зверского убийства 24-летней Анастасии Ещенко, по подозрению в котором арестован доцент кафедры СПбГУ Олег Соколов. В ходе допроса педагог признался, что выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, расчленил ее тело и попытался утопить рюкзак с останками жертвы в реке Мойке.

По словам знакомых погибшей, она состояла в романтических отношениях с преподавателем и даже вместе с ним жила. Как рассказал брат Ещенко, незадолго до трагедии у девушки произошел конфликт с избранником. Не сдержав эмоций, Соколов ударил аспирантку головой об пол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родители Соколова оценивают его поступок.