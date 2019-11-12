Там, где живет музыка: Сергей Ролдугин выступил на джазовом фестивале в Калининграде

Ритмы джаза захватили Калининград. Самые яркие композиции звучат в зале областной филармонии. Ежегодный джазовой фестиваль собрал лучших музыкантов со всего мира.

На большую сцену под готическими сводами вышел художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Приезд маэстро для калининградских меломанов — это особенный праздник. О том, как рождается поистине волшебное звучание, расскажет Алексей Лазуренко.

«Святое место. И фигурально выражаясь, и на самом деле. Здесь должна обитать красота», — говорит Сергей Ролдугин, народный артист России, профессор, художественный руководитель Дома музыки.

Оттого в плотный концертный график Сергея Ролдугина и ворвался калининградский фестиваль. С камерным оркестром местной филармонии маэстро оттачивает мелодию до янтарного блеска.

Этим составом они отвечают за всю классическую часть фестиваля. Ведь в этих стенах невозможно без камерного. Камиль Сен-Санс. Первый концерт для виолончели — жемчужина этого года.

Соло виолончели здесь во многом лирические, но в едином звуке оркестра рождается величественная мелодия. Вот и Сергей Ролдугин говорит: «Сен-Санс слишком красив, чтобы подходить к нему без должной ответственности».

«Чтобы не впасть в какую-то вкусовщину может быть. А здесь очень легко, очень соблазнительно, потому что такие красоты. Думаешь: „Сейчас я цыганский романс здесь изображу“. Этот художник, который богом поцелованный, он как-то сумел поймать, что такое красота и подарить ее людям», — рассказывает Сергей Ролдугин, народный артист России, профессор, художественный руководитель Дома музыки.

Тут профессору повезло: рядом — старый друг и верный товарищ. С художественным руководителем камерного оркестра вместе учились в Санкт-Петербургской филармонии. Быть за дирижерским пультом для Александра Андреева сегодня дело чести.

«Любой коллектив он начинает киснуть, когда не вливается свежая кровь музыкантская. Оркестр не играл концерт Сен-Санса виолончельный. Сегодня, благодаря этой встрече, мы получили и прекрасного солиста, и новое произведение», — говорит Александр Андреев, художественный руководитель камерного оркестра Калининградской областной филармонии.

Но секрет успеха не только в талантливых исполнителях. Сам зал калининградской филармонии словно отдельный музыкальный инструмент.

Кирха святого семейства — одна из немногих, что уцелела в 40-х, но дальше — забвение на десятилетия. Лишь к 80-м вспомнили о ее удивительной симметрии и неповторимой акустике. С тех пор здесь живет музыка.

В день концерта под готическими сводами тесно. Приезд Сергея Ролдугина для калининградских ценителей музыки особенный праздник, а у маэстро сегодня есть и еще один сюрприз. В его руках — «Стюарт». Виолончель, созданная Страдивари в 1732 году, и сразу же купленная прусским королем Фридрихом Вильгельмом. Получается, что сегодня «Стюарт» вернулся в родные края.

«Наверное, он тоже звучал здесь, наверное, тоже узнает инструмент: „Я здесь бывал!“. Инструмент через века вернулся опять сюда и здесь вот звучит. Случайностей ведь не бывает, вы же сами знаете. Поэтому здесь что-то такое есть мистическое, значит настоящее», — рассказывает Сергей Ролдугин, народный артист России, профессор, художественный руководитель Дома музыки.

И «Стюарт» не подвел маэстро. Сен-Санса зритель слушал на одном дыхании. Отпускали Сергея Ролдугина с обещанием, что встреча не будет последней

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