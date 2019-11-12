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«Мы потеряли его навсегда»: Родители доцента, подозреваемого в убийстве студентки, о сыне

, 15:22 Эфирная новость 845

Историк Олег Соколов арестован на 2 месяца. По версии следствия, он застрелил девушку, а потом расчленил ее тело.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В Петербурге арестован историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

В зале суда мужчина вел себя как человек раздавленный горем: рыдал, бился головой о стену. Однако, в искренность этих переживаний поверить трудно, зная все детали преступления. И чем больше их появляется, тем сложнее представить, что это совершил адекватный человек, тем более, ученый с мировым именем.

То, что сын способен на такую чудовищную расправу — стало шоком для родителей Соколова. Нашему корреспонденту Дмитрию Акимову удалось с ними встретиться и поговорить.

Представить, как держатся эти пожилые люди, невозможно. Родители Олега Соколова о его поступке и аресте узнали от знакомых, а потом начались бесконечные звонки. И только с группой нашего канала они согласились поделиться своими переживаниями. Мать и отец так привыкли гордиться своим сыном. Радовались за него, ведь именно они привили ему любовь к Франции.

«Я знала одного очень знаменитого историка, даже не историка — любителя. У него было очень много книг про Наполеона, всяких репродукций. Он с ним ходил, занимался, был его другом. С этого началось», — рассказывает мать подозреваемого Людмила Соколова.

Увлечение переросло в дело всей жизни и даже маниакальную страсть. В этом году шестидесяти трехлетний Соколов отметил юбилей — сорок лет он работает в институте истории СПбГУ.

«Как преподаватель, он — блестящий лектор. Он придирчивый руководитель семинаров. Но он действительно человек не ровного характера и далеко не все студенты им из-за этого довольны», — Борис Кипнис, военный историк, преподаватель, участник военно-исторического движения «Российское военно-историческое общество».

О том, что увлечение Бонапартом переходит все границы, конечно тоже знали.

«Он серьезно утверждал, что он является перерождением Наполеона Бонапарта, реинкарнацией. При чем не в шуточной форме… И настолько все к этому привыкли, что это такая особенность человека, ну Наполеон и Наполеон…» — говорит врач-психиатр Влада Титова.

На почве любви к Франции и Наполеону Соколов и познакомился с Анастасией. Молодая аспирантка, она считала огромной удачей, что может находится рядом с таким специалистом, но при этом якобы ревновала Соколова к его детям от предыдущего брака.

«Она против его детей. Она не только против. Она ему такие скандалы закатывала, а он взрывной и эмоциональный. Он говорит: „Мама, я не знаю, что делать“», — вспоминает мать подозреваемого Людмила Соколова.

Очередной скандал на этой почве и привел к трагедии, утверждает сам Соколов. Только родители Анастасии Ещенко категорически отвергают эту версию.

«В день убийства Анастасия действительно работала в архивах. Это легко проверить. И вечером она прибыла сюда в — Санкт-Петербург. Поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи. Ни о каком. Человек вменяем, человек убивает, человек расчленяет тело, прячет его», — говорит Галина Ещенко — мать Анастасии Ещенко.

На заседании об избрании меры пресечения Олег Соколов подтвердил — он действительно встретил Анастасию на вокзале с московского поезда, а потом, дома, произошел конфликт. Он выстрелил в нее из обреза, четыре раза.

А на следующее утро отправился в магазин — за пилой, процесс покупки сняла камера наблюдения. После этого он по частям выносил тело из квартиры и бросал его в реку.

Слезы Соколова очень быстро превратились в настоящую истерику. Он бился головой о стену и выл. Адвокат даже попросил конвой вывести всю прессу, потому что иначе его клиент может не выдержать.

Соколов признается и раскаивается, но объяснить нечеловеческую жестокость не может. Впрочем, доказательств уже собрано слишком много. В квартире, рядом с бюстом наполеона, латами и дорогими мундирами, следователи нашли обрез и пластиковые пакеты. Камеры наблюдения сняли, как он избавляется от останков.

В институте знали о его вспыльчивом характере, он неоднократно выгонял студентов с лекций и приставал к студенткам, но никто ничего не сделал.

«Меры принимаются, когда поступает официальная жалоба, когда студентка обращается с жалобой, про харрасмент. В данном случае, ничего подобного не было», — говорит временно исполняющий обязанности директора Института истории СПбГУ Александр Филюшкин.

Будут ли сделаны какие-то выводы в учебном заведении теперь, пока неизвестно. Свои выводы сделали сейчас только родители Олега Соколова.

«Если мы его увидим здесь — мы будет только рады», — говорит отец.

«Мы его уже никогда больше не увидим, мы его, Валера, с тобой, потеряли навсегда!» — отвечает мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родители доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, были против их отношений.

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