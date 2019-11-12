СК возбудил уголовные дела после угроз убийством судье Мосгорсуда

В столице задержали двоих подозреваемых, которые угрожали убийством судье Мосгорсуда. Против Алексея Вересова и Сергея Половца возбуждены уголовные дела сразу по двум статьями, в том числе и за призывы к экстремизму в сети интернет. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

В Следственном комитете подчеркнули: давление на судей недопустимо. Эта проблема сейчас стоит очень остро. Только в этом году под государственную защиту взяли 16 представителей судейского корпуса.

Интернет стал главной площадкой, где высказывают так, что стынет кровь. Например, Владислав Синица призывал убивать детей росгвардейцев. К слову, в 2010 году Эдуарду Чувашову угрожали сначала в сети, а потом лидер экстремисткой группировки Иван Горячев застрелил Чувашова в собственном подъезде.

Подробности в репортаже Олега Барышева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Москве 20-летнего блогера Владислава Синицу, призывавшего в соцсети к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.