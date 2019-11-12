Израиль начал ответную бомбардировку сектора Газа после ракетных ударов

Израиль начал ответную бомбардировку сектора Газа после ударов по Ашдоду, Ашкелону и Сдероду, передает «Интерфакс». Как сообщила армия обороны Израиля, ракеты на территорию страны направила группировка «Исламский джихад»*.

По последним данным, террористы запустили в сторону Израиля 150 ракет, 60 из них удалось перехватить. Три снаряда поразили жилые дома, оживленную трассу и завод. Пострадавших нет.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что от контрударов погибли три палестинца, 18 получили ранения.

До этого во вторник израильские военные нанесли удары по лидерам «Исламского джихада»* в секторе Газа и в Сирии. Погиб один из них — Баха Абу эль-Атта вместе с женой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот боевик стоял за недавними атаками на страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль разгромил два блокпоста ХАМАС в ответ на ракетный удар из сектора Газа.

* — запрещена в России