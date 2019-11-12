  1. Пятый канал
  4. Лариса Гузеева научила мужа манерам во время шопинга

Лариса Гузеева научила мужа манерам во время шопинга

, 17:03 | Валентин Черников Видео 241

Телеведущая опубликовала видео с примерки костюма для своего благоверного.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Васильев Сергей; Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева научила супруга Игоря Бухарова культурному шопингу. Видео совместного похода в один из московских магазинов телеведущая опубликовала в Instagram.

Сидя в кресле, знаменитость наблюдала, как муж примеряет один из костюмов и со смартфоном в руках комментировала происходящее.

«Такое ощущение, что я богатая американская …. (девушка — Прим. ред.), и своему парню выбираю (одежду — Прим. ред.)», — поделилась с подписчиками звезда.

В момент примерки автор видео попросила благоверного покрутиться перед зеркалом. Глава семьи изобразил несколько величественных поз. Эти действия Бухарова жена похвалила, как хвалит сына заботливая мама.

Чтобы муж лучше смотрелся в кадре Гузеева попросила его «втянуть все в себя» сверху и снизу. А под конец обратилась с той же просьбой к стоящему рядом хозяину магазина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева прокомментировала онкологию дочери.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.85
-0.06 70.42
-0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

17:57
Сестра Жанны Фриске восхитила поклонников подтянутой фигурой — фото
17:43
Киркоров пришел на могилу Гурченко в день ее рождения — видео
17:32
«Мы поставили Корею на уши»: россияне рассказали о скандальном прыжке с небоскреба
17:27
ОНФ выявил нарушения при оказании помощи жителям после паводка в Иркутской области
17:21
Сборная России: встречи с Бельгией и Сан-Марино — не такие простые, как кажутся
17:19
Какой новый знак появится на российских дорогах в 2020 году

Сейчас читают

Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!
«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне
«Копия папы!»: Жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев