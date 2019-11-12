Лариса Гузеева научила мужа манерам во время шопинга

Лариса Гузеева научила супруга Игоря Бухарова культурному шопингу. Видео совместного похода в один из московских магазинов телеведущая опубликовала в Instagram.

Сидя в кресле, знаменитость наблюдала, как муж примеряет один из костюмов и со смартфоном в руках комментировала происходящее.

«Такое ощущение, что я богатая американская …. (девушка — Прим. ред.), и своему парню выбираю (одежду — Прим. ред.)», — поделилась с подписчиками звезда.

В момент примерки автор видео попросила благоверного покрутиться перед зеркалом. Глава семьи изобразил несколько величественных поз. Эти действия Бухарова жена похвалила, как хвалит сына заботливая мама.

Чтобы муж лучше смотрелся в кадре Гузеева попросила его «втянуть все в себя» сверху и снизу. А под конец обратилась с той же просьбой к стоящему рядом хозяину магазина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева прокомментировала онкологию дочери.