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  4. Обнаженную Дарью Мороз сравнили с Шарлиз Терон — фото

Обнаженную Дарью Мороз сравнили с Шарлиз Терон — фото

, 21:15 | Валентин Черников Фото 182

Актриса опубликовала соблазнительный снимок в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Дарья Мороз взбудоражила фанатов снимком топлес. В Instagram она выложила соблазнительное фото. Кисти ее рук украсили slave-браслеты из собственной коллекции. Актриса попробовала себя на новом поприще, и опыт удался.

«Сбылась моя мечта! Сегодня вышла в свет моя первая ювелирная коллаборация, и я абсолютно счастлива!», — поделилась с подписчиками Мороз.

Instagram @d_moroz

Неожиданный пост Дарьи прокомментировали актрисы Юлия Снигирь, Сабина Ахмедова и певица Зара. Звезду экрана поздравили с открытием очередного таланта и исполнением мечты. Многочисленные фолловеры искупали артистку в комплиментах за столь удачный снимок.

Пользователи соцсети отметили, что после развода с режиссером Константином Богомоловым Дарья становится все прекраснее. Некоторые сравнили Мороз с лицом Dior Шарлиз Терон. В одном из рекламных роликов брэнда голливудская красавица пробовала похожий образ — светлые волосы и короткая стрижка.

«Не налюбуюсь! Даша, вы, простите меня, ........ (обалденная — Прим. ред.) Не могла подобрать другого прилагательного, чтоб выразить свой восторг!»

«Кто бы мог подумать, что из Дарьи Мороз выйдет русская версия женщины Dior»;

«Пришла к мнению, что вы все больше хорошеете. Либо новая любовь, либо так действует свобода», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что соцсети гадают, на кого похожа дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова.

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