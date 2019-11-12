  1. Пятый канал
  4. Николай Должанский из «Дома-2» рассказал Паше Технику, что больше не пьет

Николай Должанский из «Дома-2» рассказал Паше Технику, что больше не пьет

, 19:35 | Мия Субботина Видео 643

Участник телестройки поделился видеозаписью на своей странице в социальной сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kolyan_dolzhansky_dom2

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский рассказал рэперу Паше Технику о том, что перестал употреблять алкоголь. Мужчина разместил видеозапись интервью в своем профиле в Instagram.

«О возрасте и трезвом спортивном образе жизни! Интервью для Короля Русского Рэп-Андерграунда Паши Техника перед началом нашего с ним и группой „ZnX GnG“ совместного концерта в Подольске!» — написал Должанский.

В ходе беседы рэпер поинтересовался сколько лет Николаю и употребляет ли он алкоголь.

«Сейчас употребляешь алкоголь?» — спросил рэпер.

«Нет, только апельсиновый и вишневые соки, и минеральную воду», — ответил Николай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Должанский купил квартиру в Сочи за 7 миллионов рублей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.85
-0.06 70.42
-0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

20:57
Доцента СПбГУ Соколова обвинили в потоплении корабля с ученым на борту
20:46
Жена Алека Болдуина призналась, что потеряла ребенка — видео
20:35
«Шальная бестия» Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото
20:28
Рэпера T.I. раскритиковали за регулярные проверки дочери на предмет девственности
20:16
Подруг дочерей Хачатуряна обвинили в подстрекательстве к убийству: эксклюзивная переписка
20:13
Какое наказание придумали для бывших супругов, которые не могут поделить детей

Сейчас читают

Видео танца доцента Соколова с убитой студенткой СПбГУ обсуждают в сети
«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев