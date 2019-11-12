Николай Должанский из «Дома-2» рассказал Паше Технику, что больше не пьет

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский рассказал рэперу Паше Технику о том, что перестал употреблять алкоголь. Мужчина разместил видеозапись интервью в своем профиле в Instagram.

«О возрасте и трезвом спортивном образе жизни! Интервью для Короля Русского Рэп-Андерграунда Паши Техника перед началом нашего с ним и группой „ZnX GnG“ совместного концерта в Подольске!» — написал Должанский.

В ходе беседы рэпер поинтересовался сколько лет Николаю и употребляет ли он алкоголь.

«Сейчас употребляешь алкоголь?» — спросил рэпер.

«Нет, только апельсиновый и вишневые соки, и минеральную воду», — ответил Николай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Должанский купил квартиру в Сочи за 7 миллионов рублей.