«Он не был просто тренером»: Бивол рассказал о своем скончавшемся наставнике

Заслуженный тренер РСФСР по боксу Николай Исаев, скончавшийся на 64-м году жизни, был больше чем просто тренером. Об этом 5-tv.ru сообщил его подопечный и чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол.

«Узнал я (о смерти Исаева — Прим. ред) от своей супруги. Ей написала девушка, с которой мы вместе занимались у Николая Петровича. Затем я решил подтвердить эту информацию. Позвонил сыну его, сын сказал: «Ты откуда узнал? Я сам только-только узнал“» — сообщил боксер.

Дмитрий Бивол также поделился теплыми словами в адрес своего наставника. Он благодарен Николаю Исаеву за индивидуальный и внимательный подход к каждому спортсмену.

«Конечно же, это был заслуженный тренер России, это звание говорит за него. Он действительно подготовил много хороших боксеров. Я с ним проработал, начиная с 2002 года по 2010. Он занимал важную роль в моей боксерской карьере. Он сумел сохранить тот стиль, даже развить его во много раз, который у меня был», — сказал Бивол.

Он вспомнил, что до работы с Исаевым в течение пяти лет занимался у Вячеслава Шарапова в Киргизии. Попав к Исаеву, спортсмен понял, что новый тренер не собирается «ломать» его технику, а планирует развивать имеющиеся таланты.

«Он не был просто тренером, он был больше воспитателем. Потому что он обладал хорошим даром убеждения. Убеждения в том, что та техника, которую он преподает, она действительно совершенна. Те знания, которые он нам дает: вот они есть, и других не может быть. То есть, он был вот таким человеком, и для юноши — это действительно классная вещь», — выразил уверенность боксер.

В заключение Бивол сказал, что тренер умел привить ребятам правильные жизненные ценности. Например, почему нельзя употреблять алкоголь или лгать другим людям. В начале тренировок Исаев мог читать лекции на подобные темы по 30 минут, тем самым тесно связывая тренировочный и воспитательный процессы.

Как сообщал 5-tv.ru, тренер Николай Исаев скончался после тяжелой болезни на 64-м году жизни. За годы работы он выпустил 32 мастера спорта и двух мастеров спорта международного класса.