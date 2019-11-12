Угрожавший убийством судье Мосгорсуда Верезов признал свою вину

Алексей Верезов, который по версии СК, угрожал убийством судье Мосгорсуда сознался в содеянном. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что мужчина стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в экстремизме.

Верезову уже предъявлено обвинение в публичных призывах посредством интернета к экстремизму.

«Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Служитель Фемиды стал получать угрозы в свой адрес, в частности ему угрожали расправой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил уголовные дела после угроз убийством судье Мосгорсуда.