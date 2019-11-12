  1. Пятый канал
  4. Угрожавший убийством судье Мосгорсуда Верезов признал свою вину

Угрожавший убийством судье Мосгорсуда Верезов признал свою вину

, 19:14 | Нюра Незванова Видео 47

В СК рассказали, что мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах посредством интернета к экстремизму.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: СК РФ

Алексей Верезов, который по версии СК, угрожал убийством судье Мосгорсуда сознался в содеянном. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что мужчина стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в экстремизме.

Верезову уже предъявлено обвинение в публичных призывах посредством интернета к экстремизму.

«Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Служитель Фемиды стал получать угрозы в свой адрес, в частности ему угрожали расправой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил уголовные дела после угроз убийством судье Мосгорсуда.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.85
-0.06 70.42
-0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

19:35
Николай Должанский из «Дома-2» рассказал Паше Технику, что больше не пьет
19:26
«Он не был просто тренером»: Бивол рассказал о своем скончавшемся наставнике
19:14
Угрожавший убийством судье Мосгорсуда Верезов признал свою вину
19:05
Череп, который нашли в Мойке во время поисков тела убитой студентки, оказался учебным
18:56
ЛГБТ-активистка и актриса Лаверна Кокс надела прозрачное провокационное платье
18:49
Отец погибшего «пьяного» мальчика прокомментировал освобождение Алисовой

Сейчас читают

Настоящая мумия: Бледанс пошла наводить красоту, обмотавшись бинтами
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!
«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев