«Нет»: Глава Пентагона заговорил по-русски

Глава Минобороны США Марк Эспер прибег к лингвистическим навыкам и вспомнил знаменитое русское «нет», которым в послевоенное время прославился глава советского министерства иностранных дел Андрей Андреевич Громыко.

Американские журналисты спросили Эспера об импичменте президента США Дональда Трампа, а точнее о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в Конгрессе на тему отставки главы государства. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру. Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили «придет ли конец карьере Виндмана».

«No, nyet, nein, — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?».

На этом обсуждение Виндмана завершилось.

Виндман приблизительно в пятилетнем возрасте был перевезен родителями из Украины в США, где в последствии получил высшее образование. Работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Владеет русским и украинским языками.

Демократическая партия США уже более двух лет мечтает всеми правдами и неправдами свергнуть Трампа с должности. Одним из инструментов стал разговор американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским, с которым они якобы обсуждали бывшего вице-президента Джо Байдена, а точнее, его сына Хантера, работавшего на Украине в энергокомпании Burisma. Демократы обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.

Андрей Громыко (1909 — 1989) стоял у истоков создания ООН, возглавлял внешнеполитическое ведомство СССР с 1957 по 1985 годы. Вошел в историю дипломатии как советский патриот, умевший отстаивать национальные интересы СССР и вовремя говорить «нет».

Ранее палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа.