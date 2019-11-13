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  4. Отставка не помогла: Появились первые жертвы госпереворота в Боливии

Отставка не помогла: Появились первые жертвы госпереворота в Боливии

, 1:24 | Сергей Зеленский Видео 18

Как минимум, 2 человека погибли, 12 пострадали в результате начавшихся беспорядков в латиноамериканской стране — колыбели цивилизации индейцев, завоеванной почти пол тысячелетия назад конкистадорами.

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Фото, видео: ТАСС/Buenos Aires, Twitter @Liliana77716516

Два человека погибли, порядка 12-ти получили ранения в результате беспорядков, начавшихся в связи с госпереворотом, повлекшим самоустранение от власти бывшего президента этой латиноамериканской страны Эво Моралеса и ряда членов кабинета министров.

Глава государства — потомственный индеец — был вынужден покинуть Боливию в целях безопасности 12 ноября. Пока политик, прославившийся в том числе тем, что в 2009 году на конференции ООН по наркотикам в Вене публично на трибуне сжевал лист коки, пребывает в Мексике.

Между тем в стране продолжаются беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников. В первую очередь, так называемые активисты орудуют в таких крупнейших городах как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.

Отмечается, что среди пострадавших девять мужчин и три женщины. Трое из доставленных в больницы людей получили огнестрельные ранения, еще трое — ранение дробью.

Ранее в МИД России прокомментировали госпереворот в Боливии. Президент страны Эво Моралес, который находился на высшем государственном посту с конца 2005 года, 10 ноября 2019 года подал в отставку. Боливийский политик получил в Мексике политическое убежище.

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