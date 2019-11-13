Самолет японского лоукостера совершил аварийную посадку в аэропорту Фукуоки

Пассажирский самолет японской авиакомпании-лоукостера Skymark совершил аварийную посадку в аэропорту префектуры Фукуока в южной части страны, сообщает Kyodo News.

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Предварительной причиной авиационного происшествия назван сбой в работе одной из силовых установок. Нештатная работа двигателя возникла сразу после отрыва лайнера от взлетно-посадочной полосы. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Сведений о количестве пассажиров на борту и пострадавших не поступало. Отмечается, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Фукуоки была временна закрыта для взлета и посадки. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Чикаго.