Бывшего судью объявили в розыск по подозрению в развращении племянниц

Экс-судью подозревают в растлении своих племянниц. Об этом сообщает портал «Челябинск онлайн».

По данным издания, на бывшего служителя Фемиды были заведены уголовные дела о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних родственниц. Сейчас мужчина якобы находится в розыске. Также его подозревают в вовлечении малолетних родственниц в употребление алкогольных напитков и наркотиков.

Преступления, пишут журналисты, предположительно были совершены в период с 2009 по 2015 годы в Челябинской области. О случившемся правоохранителям рассказал сводный брат экс-судьи.

Также сообщается, что служитель Фемиды сложил с себя полномочия в декабре 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сожитель изнасиловал семилетнюю девочку рядом с ее спящей матерью.