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  4. Бывшего судью объявили в розыск по подозрению в развращении племянниц

Бывшего судью объявили в розыск по подозрению в развращении племянниц

, 10:26 | Нюра Незванова 37

Экс-служителя Фемиды из Челябинска разыскивают по делу о педофилии.

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Экс-судью подозревают в растлении своих племянниц. Об этом сообщает портал «Челябинск онлайн».

По данным издания, на бывшего служителя Фемиды были заведены уголовные дела о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних родственниц. Сейчас мужчина якобы находится в розыске. Также его подозревают в вовлечении малолетних родственниц в употребление алкогольных напитков и наркотиков.

Преступления, пишут журналисты, предположительно были совершены в период с 2009 по 2015 годы в Челябинской области. О случившемся правоохранителям рассказал сводный брат экс-судьи.

Также сообщается, что служитель Фемиды сложил с себя полномочия в декабре 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сожитель изнасиловал семилетнюю девочку рядом с ее спящей матерью.

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