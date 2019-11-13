Бросил человека на борту и лгал в суде: Подробности потопления корабля доцентом Соколовым

Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в жестокой расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко, ранее уже обвинялся в гибели людей. Как рассказала в интервью 5-tv.ru Ирина Федорова, несколько лет преподаватель вступил в Военно-исторический Петровский клуб и попросил доверить ему управление судном. В результате отправившись в плавание в качестве капитана, Соколов потопил корабль. В ходе бедствия погиб один человек — вину в его гибели приписали историку.

«Человека можно увидеть в деле только в сложной ситуации. Такая тяжелая ситуация настала в тот момент, когда во время перехода между Кронштадтом и Приморском во время большой волны, он не собираясь заниматься разумной деятельностью, он должен был идти так красиво, как ходят на старинных кораблях. Он снял крышки, заливал воду в трюмы, то есть ему надо было видеть эту крутизну», — поделилась воспоминаниями Федорова.

Она отметила, что доцент исторической кафедры на тот момент не хотел прислушиваться ни к чьим указаниям. Будучи в клубе, воспитывавшем патриотические чувства, Соколов был проникнут только любовью к себе, уверена Ирина.

«У нас была остановка на фортах. <.> Мы уже швартовались, в это время ломит Соколов на всех парах. Все ему машут: „Остановись, остановись“. А он кричит: „Что вам надо?“. С видом человека, который уже стоит во главе чего-то, хотя ему просто доверили, потому что в этот момент не оказалось второго судоводителя, который бы мог одновременно перевести всю эскадру», — рассказала женщина.

Она отметила, что после трагического потопления корабля в 1981 году, двигавшегося под руководством Соколова, акцент клуба, который призывал участников любить свою родину, сместился. Поступок преподавателя в корне не соответствовал убеждениям организации, считает Ирина.

Когда корабль начал идти ко дну, почти все члены команды спаслись. Одному выжить все-таки не удалось. Неопытный мужчина запутался в снастях, а капитан судна даже не подумал о том, чтобы спасти его. По словам Федоровой, Соколов бросил несчастного человека, оставив его погибать. В результате по факту дела было возбуждено судебное разбирательства. Историка обвинили в смерти человека.

«Рудольф Андреевич был вынужден доверить судно второму человеку. <…> Судно было его, Соколов потопил его личное судно. <…> Вердикт был вынесен, что Соколов виновен в гибели человека на этом корабле. <…> Соколов безобразнейшим образом вел себя на суде. Вместо того, чтобы благодарить, что его спасли из пучины и спасли всех членов команды, кроме одного — он запутался в снастях. В тот момент надо было снять его с палубы, посадить в лодку и плыть вместе с ним, ведь его бросили на корабле, бросил его Соколов», — рассказала женщина.

По ее словам, вместо того, чтобы отблагодарить своего спасителя, который помог кораблю выбраться из пучины, исследователь лгал на суде и перевирал события происходящего.

Однако интереснее всего, по мнению Федоровой, то, что после участия в патриотической организации, Соколов нашел себя абсолютно на другом поприще — он начал изучать историю Франции. Тем не менее, по мнению Ирины, что бы педагог ни делал, он, прежде всего, думал о себе и любил себя, умея превращать происходящее в настоящее шоу.

«Он любит не корабли, а себя на кораблях, не лошадей, на которых он скачет, а себя на лошадях, не историю Франции, а себя на фоне этой истории», — заключила женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Соколов арестован по подозрению в убийстве студентки. Ведется расследование его других противоправных деяний.