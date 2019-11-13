«Да здравствует Франция»: Зачем петербурженка прыгнула в Мойку вслед за доцентом Соколовым

На фоне обвинений доцента СПбГУ Олега Соколова в жестокой расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко жительница Санкт-Петербурга решила устроить необычную акцию. Надев на голову бумажную треуголку с изображением флага Франции, девушка прыгнула в Мойку с криком «Vive la France» («Да здравствует Франция» — Прим.ред.).

В интервью телеканалу 78.ru участница акции призналась, что своим поступком она пыталась «мифологизировать» чудовищные события 9 ноября.

«Подумали о том, чтобы снять такой ролик, реконструировать его и сделать таким, чтобы нам самим от него было легко», — пояснила Дарья.

В создании видео принимали участия трое: сама девушка, оператор и идейный вдохновитель. Каждая деталь ролика так или иначе отсылала к историку Олегу Соколову. Флаг Франции, изображенный на головном уборе, намекал на область исследований преподавателя, который изучал жизнь Наполеона Бонапарта. А прыжок в реку в точности повторял действия педагога, которого нашли в воде вместе с рюкзаком с отрубленными частями тела убитой.

Как признался доцент СПбГУ на допросе, он выстрелил в аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Олег Соколов арестован.