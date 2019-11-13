Привязал к стулу и душил: Знакомая Соколова рассказала, как он мучил ее сестру

Стали известны новые подробности в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в Петербурге.

Выяснилось, что именитый историк Олег Соколов не брезговал рукоприкладством и ранее. В распоряжении нашего телеканала оказалось эксклюзивное интервью сестры бывшей студентки Соколова.

Также он может быть причастен к гибели еще одного человека.

Трагедия произошла на съемках фильма «Россия молодая» почти 40 лет назад. Судно стремительно пошло ко дну. А капитан первым бежал с корабля. Впрочем, кое-что прихватить все-таки успел. Соколов взял в поход какие-то антикварные подсвечники, и первыми спасал их, а не людей.

В запутанной биографии доцента-Наполеона разбиралась Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, подробности потопления корабля доцентом Соколовым.