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  4. Привязал к стулу и душил: Знакомая Соколова рассказала, как он мучил ее сестру

Привязал к стулу и душил: Знакомая Соколова рассказала, как он мучил ее сестру

, 16:38 Эфирная новость 128

Именитому историку предъявлено обвинение в убийстве студентки Анастасии Ещенко.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Стали известны новые подробности в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в Петербурге.

Выяснилось, что именитый историк Олег Соколов не брезговал рукоприкладством и ранее. В распоряжении нашего телеканала оказалось эксклюзивное интервью сестры бывшей студентки Соколова.

Также он может быть причастен к гибели еще одного человека.

Трагедия произошла на съемках фильма «Россия молодая» почти 40 лет назад. Судно стремительно пошло ко дну. А капитан первым бежал с корабля. Впрочем, кое-что прихватить все-таки успел. Соколов взял в поход какие-то антикварные подсвечники, и первыми спасал их, а не людей.

В запутанной биографии доцента-Наполеона разбиралась Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, подробности потопления корабля доцентом Соколовым.

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