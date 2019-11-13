Обвиняемый в оскорблении судьи Мосгорсуда Половец признал свою вину

Обвиняемый в оскорблении судьи Мосгорсуда Сергей Половец признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Агентство сообщает, что угрозы касались судьи из списка Магнитского. Сообщения распространялись посредством интернета.

Днем 13 ноября на сайте Следственного комитета появилось сообщение, что Половец не только признал вину, но и сообщил следователям сведения об одном своем знакомом. В публикации последнего в интернете нашли публичные призывы к экстремизму, убийству и причинению вреда здоровью судье Мосгорсуда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вину признал другой фигурант дела Алексей Вересов. Ему уже предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму посредством интернета.