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«Самые талантливые глаза»: Канделаки показала повзрослевшую дочь — видео

, 17:20 | Светлана Александрова Видео 414

Телеведущая отпраздновала свой день рождения в Тбилиси и поделилась в соцсетях некоторыми семейными снимками.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки в этом году праздновала свой день рождения в Грузии. Известной журналистке, телеведущей и продюсеру исполнилось 44 года. Вместе с ней в Тбилиси были ее дети. После поездки Тина показала своим подписчиком в Instagram, как выглядит ее повзрослевшая 19-летняя дочь. На снимке телеведущая запечатлена с очень красивой голубоглазой девушкой на фоне гор.

«Самые талантливые глаза — рядом со мной. То, как Мелания видит, чувствует и создает прекрасное, вдохновляет меня ежедневно. Спасибо Господу, что послал мне именно эту девочку. Люблю», — подписала фото Канделаки.

Instagram @tina_kandelaki

Кроме снимка, телеведущая выложила в сторис видео, на котором Мелания варит чурчхелу в котле прямо на улице. Поклонники Тины были приятно удивлены, как трогательно выглядят рядом мама с дочкой.

«Мелания какая взрослая уже! Просто две сестренки!»

«Какие глаза!!!!!»

«Невероятные девушки, как сестры, с разным цветом глаз. Взгляды притягивают и увлекают в свой мир».

«У вас чудесная дочь, такие глаза красивые, и обворожительная улыбка. Очень красивая, пусть будет счастлива!», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Тина Канделаки показала подписчикам фото 18-летнего сына Леонтия.

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