«Копия папы»: Тина Канделаки поделилась редким фото 18-летнего сына

Телеведущая Тина Канделаки редко публикует в своем Instagram-аккаунте семейные фотографии. Однако месяц назад она поделилась снимком 19-летней дочери Мелании, а недавно выложила фото 18-летнего сына Леонтия.
«Моя любовь», — лаконично подписала снимок журналистка.
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«Очень похож на папу парень»;
«Копия папы»;
«Харизмой в маму пошел! Побольше сторис с ним выкладывайте, пожалуйста»;
«Дети похожи на отца», — написали фолловеры.
Леонтий и Мелания родились в браке Тины Канделаки с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Вместе с Тиной они прожили 12 лет, а потом развелись, так как, по ее словам, их пути разошлись. Однако телеведущая никогда не препятствовала общению детей с отцом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуру Канделаки сравнили с мужским телом — видео.