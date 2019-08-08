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«Копия папы»: Тина Канделаки поделилась редким фото 18-летнего сына

, 18:47 Фото 145

Подписчики были рады увидеть возмужавшего Леонтия и попросили телеведущую как можно чаще показывать фотографии и видео с ним в сети.

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Фото, видео : Instagram @tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки редко публикует в своем Instagram-аккаунте семейные фотографии. Однако месяц назад она поделилась снимком 19-летней дочери Мелании, а недавно выложила фото 18-летнего сына Леонтия.

«Моя любовь», — лаконично подписала снимок журналистка.

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Instagram @tina_kandelaki
Подписчики отметили, что Леонтий очень похож на папу, впрочем, как и дочь Канделаки — Мелания.

«Очень похож на папу парень»;

«Копия папы»;

«Харизмой в маму пошел! Побольше сторис с ним выкладывайте, пожалуйста»;

«Дети похожи на отца», — написали фолловеры.

Леонтий и Мелания родились в браке Тины Канделаки с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Вместе с Тиной они прожили 12 лет, а потом развелись, так как, по ее словам, их пути разошлись. Однако телеведущая никогда не препятствовала общению детей с отцом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуру Канделаки сравнили с мужским телом — видео.

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