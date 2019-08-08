«Копия папы»: Тина Канделаки поделилась редким фото 18-летнего сына

Телеведущая Тина Канделаки редко публикует в своем Instagram-аккаунте семейные фотографии. Однако месяц назад она поделилась снимком 19-летней дочери Мелании, а недавно выложила фото 18-летнего сына Леонтия.

«Моя любовь», — лаконично подписала снимок журналистка.

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Instagram @tina_kandelaki

Подписчики отметили, что Леонтий очень похож на папу, впрочем, как и дочь Канделаки — Мелания.