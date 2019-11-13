Человеческий череп обнаружен в рюкзаке посетителя ТЦ в Краснодаре

С человеческими останками в рюкзаке пришел в магазин житель Краснодара. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в торговом центре «Галерея». Молодого человека досмотрели охранники и вызвали полицию.

«В вещах у посетителя обнаружили, предварительно, человеческие останки. Он задержан», — цитирует агентство источник в экстренных службах.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, по ее результатам Следственный комитет примет соответствующее решение.

Как сообщают «Кубанские новости», задержанный — 19-летний юноша, состоящий на учета у психиатра. Он утверждает, что человеческий череп ему дал какой-то бездомный на местном кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе поисков в реке останков убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко водолазы нашли человеческий череп, который не имел отношения к девушке. Позже выяснилось, что это всего лишь учебное пособие.