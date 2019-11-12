Череп, который нашли в Мойке во время поисков тела убитой студентки, оказался учебным

Череп, который выловили из реки Мойка в Петербурге во время поисков тела убитой студентки Анастасии Ещенко, является учебным пособием. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в региональном СК.

Ранее была информация, что водолазы нашли в реке останки тела, которые относятся совершенно к другому преступлению.

В понедельник 11 ноября 5-tv.ru писал, что удалось обнаружить туловище убитой студентки СПбГУ в реке Екатерингофке. Поисковая операция продолжается уже третий день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жуткой трагедии, которая произошла в городе на Неве. По версии следствия, доцент СПбГУ убил, а затем расчленил тело молодой девушки. В его квартире была обнаружена голова жертвы, а рюкзак с обрубленными конечностями он пытался утопить в реке.