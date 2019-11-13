  1. Пятый канал
  4. «Никакой она не была хищницей»: знакомые рассказали об убитой студентке СПбГУ

«Никакой она не была хищницей»: знакомые рассказали об убитой студентке СПбГУ

, 21:54 | Игорь Рязов Видео 339

Анастасия Ещенко окончила школу с золотой медалью и очень хорошо сдала ЕГЭ, рассказал 5-tv.ru друг ее семьи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 68

Анастасия Ещенко, в убийстве и расчленении которой признался доцент СПбГУ Олег Соколов, никогда не была «охотницей за мужчинами», а все свободное время посвящала учебе. Об этом 5-tv.ru рассказали жители станицы Старовеличковская, в которой выросла девушка.

«Настя стремилась к знаниям, к науке, читала много книг. <…> Она была способным ребенком. Даже для меня было удивительно, что в таком возрасте ребенок читает журналы, газеты», – сказал друг семьи убитой Евгений Тарасенко.

Он добавил, что Анастасия окончила школу с золотой медалью и очень хорошо сдала ЕГЭ. По словам мужчины, это был уникальный случай для станицы. Ее жители надеялись, что Анастасия стала бы важным человеком для науки.

«Это была девочка, которая была школа у нее, она доой ходила. Никакой она не была хищницей. Девочка, которая стремилась к истории, стремилась к знаниям. Ее в школе никогда не видили, чтобы она (гуляла – Прим. ред) с какими-то мальчиками», – сказала сотрудница школы, пожелавшая остаться неизвестной.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее родители убитой студентки СПбГУ Анастасии Ещенко забрали ее вещи из квартиры, в которой нашли ее голову. Жилье принадлежит доценту СПбГУ Олегу Соколову, который признался в убийстве и расчленении девушки.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 68
13 нояб
Родители убитой студентки СПбГУ забрали ее вещи из квартиры доцента Соколова
13 нояб
Адвокат доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве студентки, не исключил, что Соколов себя оговорил
13 нояб
К дому обвиняемого в убийстве историка Соколова собираются водить экскурсии
13 нояб
Привязал к стулу и душил: Знакомая Соколова рассказала, как он мучил ее сестру
13 нояб
«Да здравствует Франция»: Зачем петербурженка прыгнула в Мойку вслед за доцентом Соколовым
13 нояб
Вместо людей спасал подсвечники: Почему Соколова обвинили в потоплении корабля
13 нояб
Бросил человека на борту и лгал в суде: Подробности потопления корабля доцентом Соколовым
13 нояб
«На лице был синяк»: Сестра первой жертвы историка Соколова рассказала о побоях
12 нояб
Брат последней жены доцента СПбГУ Соколова рассказал о прошлом историка
12 нояб
Доцента СПбГУ Соколова обвинили в потоплении корабля с ученым на борту

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

22:49
В Петербурге раскрыто убийство женщины, совершенное девять лет назад
22:35
«Поп — фантастик!» Шпица блестнула формами на премии «Женщина года»
22:21
Власти Украины пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
22:06
Джанабаева рассказала о ревности к Меладзе
21:54
«Никакой она не была хищницей»: знакомые рассказали об убитой студентке СПбГУ
21:42
«Спасибо за огроменные бедра»: Тодоренко поблагодарили за фото в красном платье

Сейчас читают

Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
Любовь и драма доцента СПбГУ: Почему девушки предпочитают пожилых мужчин

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев