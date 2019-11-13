«Никакой она не была хищницей»: знакомые рассказали об убитой студентке СПбГУ

Анастасия Ещенко, в убийстве и расчленении которой признался доцент СПбГУ Олег Соколов, никогда не была «охотницей за мужчинами», а все свободное время посвящала учебе. Об этом 5-tv.ru рассказали жители станицы Старовеличковская, в которой выросла девушка.

«Настя стремилась к знаниям, к науке, читала много книг. <…> Она была способным ребенком. Даже для меня было удивительно, что в таком возрасте ребенок читает журналы, газеты», – сказал друг семьи убитой Евгений Тарасенко.

Он добавил, что Анастасия окончила школу с золотой медалью и очень хорошо сдала ЕГЭ. По словам мужчины, это был уникальный случай для станицы. Ее жители надеялись, что Анастасия стала бы важным человеком для науки.

«Это была девочка, которая была школа у нее, она доой ходила. Никакой она не была хищницей. Девочка, которая стремилась к истории, стремилась к знаниям. Ее в школе никогда не видили, чтобы она (гуляла – Прим. ред) с какими-то мальчиками», – сказала сотрудница школы, пожелавшая остаться неизвестной.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее родители убитой студентки СПбГУ Анастасии Ещенко забрали ее вещи из квартиры, в которой нашли ее голову. Жилье принадлежит доценту СПбГУ Олегу Соколову, который признался в убийстве и расчленении девушки.