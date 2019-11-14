«Позор!»: оппозиция требует референдума о земле и доверии к власти на Украине

Миной замедленного действия, которая грозит лишить Владимира Зеленского поддержки народа, называют законопроект о продаже земли. Сегодня скандальную инициативу украинского президента в первом чтении поддержала Рада.

Дискуссия получилась жаркой. Оппозиция потребовала референдума, а не продажи чернозема в угоду МВФ. Народ и вовсе подложил президенту и депутатам — свинью.

Вадим Рабинович от «Оппозиционного блока» возглавил бунт в Верховной Раде против земельных законов. Ему все-таки удалось — пусть и с места — перекричать слуг народа, которые заблокировали президиум и скандировали слово — «позор».

Елена Норкунайте расскажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с яркими заявлениями в американской прессе появился и известный украинский олигарх Игорь Коломойский. Он подчеркнул необходимость сближения с Москвой и пригрозил, что в случае появления российских танков в Польше, НАТО потребуются памперсы.