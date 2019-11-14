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  4. 16-летний сын Андрея Кончаловского покорил светскую тусовку Москвы

16-летний сын Андрея Кончаловского покорил светскую тусовку Москвы

, 1:38 | Ниса Мурзанаева Видео 22

Подросток пришел поддержать звездного папу на премьере нового фильма.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, Instagram @teatr_tanca_monaco1

В российских кинотеатрах стартовал показ нового фильма Андрея Кончаловского «Грех». На премьеру вместе с режиссером пришли супруга Юлия Высоцкая и 16-летний сын Петр. Юный красавец поразил столичную светскую тусовку простотой манер и невероятным сходством с отцом. Юноша уже стал выше звездной мамы и впечатлил папарацци и гостей мероприятия тем, как быстро возмужал.

Петр учится в девятом классе и усиленно готовится к сдаче экзаменов. В будущем ребенок 82-летнего режиссера и 46-летней актрисы планирует стать архитектором.

Звездная чета обычно предпочитает не распространяться о жизни любимого сына. Однако в одном из недавних интервью Юлия Высоцкая рассказала, что подросток обожает проводить время в компании отца. А вот присутствие рядом собственной мамы доставляет Петру некоторый дискомфорт.

«Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: “Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться“», — цитирует слова Высоцкой КР.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что влюбленный взгляд Юлии Высоцкой на Андрея Кончаловского заметили даже на красной дорожке в Риме.

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