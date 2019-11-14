«Хорошо смотрятся!» Пугачева нашла неожиданную замену Галкину

Алла Пугачева удивила поклонников появлением на красной дорожке в компании постороннего мужчины. Все привыкли видеть Примадонну лишь под руку с супругом Максимом Галкиным. Но на премьерном показе нового фильма Андрея Кончаловского поп-дива «засветилась» рядом с актером Александром Домогаровым. Папарацци засняли, как артист нежно поддерживает певицу за талию и просто сияет от радости быть рядом с ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 11 Ноя 2019 в 12:06 PST

Некоторые фанаты всерьез восприняли выход в свет Аллы Борисовны и Домогарова. Подписчики даже отметили — «пара» весьма подходит друг другу.

«Красивые! Хорошо смотрятся!» — написал фолловер.

Однако ни о какой романтической связи речи идти не может. Премьерный показ фильма Алла Пугачева смотрела в компании других мужчин, просто потому, что Максим Галкин уехал на гастроли с сольным концертом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нарядная Алла Пугачева решила «рвануть» из дома, пока дети спят.