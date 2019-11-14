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«Хорошо смотрятся!» Пугачева нашла неожиданную замену Галкину

, 5:12 | Ниса Мурзанаева Фото 50

Примадонна вышла в свет с актером Александром Домогаровым.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Алла Пугачева удивила поклонников появлением на красной дорожке в компании постороннего мужчины. Все привыкли видеть Примадонну лишь под руку с супругом Максимом Галкиным. Но на премьерном показе нового фильма Андрея Кончаловского поп-дива «засветилась» рядом с актером Александром Домогаровым. Папарацци засняли, как артист нежно поддерживает певицу за талию и просто сияет от радости быть рядом с ней.

 
 
 
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Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

Некоторые фанаты всерьез восприняли выход в свет Аллы Борисовны и Домогарова. Подписчики даже отметили — «пара» весьма подходит друг другу.

«Красивые! Хорошо смотрятся!» — написал фолловер.

Однако ни о какой романтической связи речи идти не может. Премьерный показ фильма Алла Пугачева смотрела в компании других мужчин, просто потому, что Максим Галкин уехал на гастроли с сольным концертом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нарядная Алла Пугачева решила «рвануть» из дома, пока дети спят.

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