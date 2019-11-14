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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Александра Пархомчика

, 8:14 Эфирная новость 68

Вывих руки у 14-летнего мальчика привел к страшным последствиям. Спровоцировал развитие онкологии — огромная опухоль поразила кость.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 295

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для 14-летнего Александра Пархомчика. Не острожный вывих руки привел к страшным последствиям. Спровоцировал развитие онкологии — огромная опухоль поразила кость, в таких случаях — выход только один — ампутация. Но диагноз — остеосаркома — уже давно не приговор. У Саши есть все шансы вернуться к нормальной жизни, если вовремя заменить пораженный сустав специальным раздвижным эндопротезом.

Операция по его установке бесплатна, но сам аппарат стоит один миллион 650 тысяч рублей. Мальчику просто необходима поддержка неравнодушных людей. Руслан Смыков встретился с Сашей.

Тема:
День Добрых Дел 295
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