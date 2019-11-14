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  4. Рита Дакота в блестящем топе и джинсовых мини-шортиках показала локацию будущего клипа

Рита Дакота в блестящем топе и джинсовых мини-шортиках показала локацию будущего клипа

, 14:09 | Мия Субботина Видео 404

Исполнительница выложила новое видео в Instagram, где дефилирует на пляже.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. В кадре девушка шагает по пляжу под музыку.

«Сняли тут красоты на Малибу. Скоро. Скоро», — подписала пост звезда, намекнув, что в новом клипе зрители увидят именно эту локацию.

Instagram @ritadakota

На видео знаменитость дефилирует в блестящем топе и джинсовых мини-шортиках. Фолловеры и коллеги певицы пришли в восторг от ее уверенной и соблазнительной походки и забросали комплиментами артистку в комментариях.

«Что за Бейонсе?»;

«О боги… вот это женщина!»;

«Ты такая красотка у меня»;

«Это вообще законно быть такой красивой?»;

«Ты идеальна. Мы очень-очень ждем клип, удачи», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота попросила «Zастрелить» ее в новом треке, если она вернется к прошлому.

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