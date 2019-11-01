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Дакота попросила «Zастрелить» ее в новом треке, если она вернется к прошлому

, 14:43 Видео 142

Состоялся релиз песни звезды о чувствах, которые пора оставить в прошлом.

Фото: Instagram @ritadakota

Рита Дакота выпустила новый трек «Zастрелить». Песню для релиза выбрали интернет-пользователи.

Несколько недель назад поп-дива опубликовала в Instagram отрывок песни «Zастрелить». Видео живого исполнения всего за час набрало несколько сотен тысяч просмотров и около десяти тысяч восхищенных комментариев. Уже на следующем концерте зрители знали наизусть текст трека и пели его в унисон с певицей. Звезда решила записать музыкальный шедевр в профессиональной студии.

Рита Дакота в своей песне рассуждает о чувствах, которые давно пора оставить в прошлом. В треке звучит такая строчка: «Я разрешу застрелить себя, если захочу обратно». В реальной жизни певица пережила тяжелый развод с супругом Владом Соколовским. Пара распалась больше года назад после трех лет брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота показала роскошное нижнее белье и пофилософствовала.

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