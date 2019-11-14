Пленарное заседание стран БРИКС проходит в Бразилии

В столице Бразилии проходит пленарное заседание саммита БРИКС. Делегации России, Индии, Китая, ЮАР и сами хозяева встречи уточняют совместные планы. Как заявил Владимир Путин, всем пяти странам нужно более активно и постоянно заниматься продвижением позитивной повестки дня на мировой арене, в частности, в ООН.

«Мы выступаем с общих позиций по широкому кругу вопросов ООНовской повестки дня: это и миротворчество, и борьба с террористической угрозой, и с транснациональной преступностью, неизменно поддерживаем инициативы друг друга, стараемся солидарно голосовать по важнейшим резолюциям. Однако, как представляется, государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН», — сказал Путин.

Что касается непосредственной роли России в работе БРИКС, то Владимир Путин изложил основные подходы к дальнейшему развитию сотрудничества. В следующем году наша страна станет председателем объединения этих государств.

«Девизом российского председательства станет партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста. Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня», — рассказал российский лидер.

Среди перечисленных российским президентом сфер взаимодействия между странами БРИКС: экономика, энергетика, наука, здравоохранение, культура и спорт. Отдельно Владимир Путин обратил внимание на необходимость совместного осуждения попыток героизации нацистов, призвал твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве. Саммит БРИКС под председательством России пройдет в следующем году в Петербурге. Некоторые встречи состоятся в других городах нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии.