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  4. Владимир Путин встретился с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии

Владимир Путин встретился с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии

, 12:41 Эфирная новость 77

В России уже готовятся принимать следующий саммит, который пройдет в Петербурге в июле 2020 года.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Тема:
БРИКС 93

Саммит БРИКС в столице Бразилии еще не завершился, 14 ноября ключевой день — пленарное заседание, к которому приковано внимание мировых СМИ, а в России уже готовятся принимать следующий, который пройдет в Петербурге в июле 2020 года.

Гостей нашего форума ждет обширная экономическая программа. Об этом заявил Владимир Путин, и пригласил страны-участницы БРИКС приехать в Россию.

Накануне лидеры успели обсудить ряд важных вопросов, в том числе и сотрудничество в сфере мирного атома, ситуацию в мировой экономике.

Николай Иванов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскрыл подробности того, как Россия смогла избежать рецессии.

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