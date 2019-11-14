Владимир Путин встретился с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии

Саммит БРИКС в столице Бразилии еще не завершился, 14 ноября ключевой день — пленарное заседание, к которому приковано внимание мировых СМИ, а в России уже готовятся принимать следующий, который пройдет в Петербурге в июле 2020 года.

Гостей нашего форума ждет обширная экономическая программа. Об этом заявил Владимир Путин, и пригласил страны-участницы БРИКС приехать в Россию.

Накануне лидеры успели обсудить ряд важных вопросов, в том числе и сотрудничество в сфере мирного атома, ситуацию в мировой экономике.

Николай Иванов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскрыл подробности того, как Россия смогла избежать рецессии.