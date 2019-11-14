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«Не изолировать, а убивать»: Юрий Башмет за смертную казнь для Олега Соколова

, 23:09 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 18

В интервью 5-tv.ru знаменитый маэстро рассказал, что проголосовал бы за смертную казнь в отдельно взятом случае для доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве и расчленении аспирантки.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

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Народный артист СССР Юрий Башмет считает спекуляцией шумиху вокруг жуткого убийства 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором признался известный историк Олег Соколов. Однако, по мнению маэстро, возможно, эта история может кого-то предостеречь. При этом в интервью 5-tv.ru Башмет признался, что проголосовал бы за смертную казнь в этом отдельном случае.

«Я не знаю, если бы у нас была бы смертная казнь, я бы проголосовал в этом случае — в этом случае — за смертную казнь. Ну, можно ревновать, всякое бывает, а тут не только убийство, а потом еще сознательно расчленена… Не знаю, просто надо убирать из общества таких. Не изолировать, а убивать», — сказал музыкант.

Ранее, как писал 5-tv.ru, трагедию, потрясшую Санкт-Петербург, да и всю страну, прокомментировал министр культуры Владимир Мединский. Доцента Соколова он сравнил с Джокером.

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