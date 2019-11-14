«Любят у нас всякую расчлененку»: Почему Мединский сравнил доцента Соколова с «Джокером»

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал жуткое убийство студентки СПбГУ в Петербурге. В разговоре с журналистами он вспомнил фильм «Джокер», вокруг которого был такой же ажиотаж, как и вокруг этого резонансного убийства.

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про „Джокера“, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится „Джокер“, почему вам не нравится Олег Соколов? Любят у нас всякую расчлененку» — поинтересовался Мединский.

Также министр заявил, что ему жаль средства массовой информации, которые, по его мнению, «хайпят на человеческой трагедии» и предпочитают задавать подобные вопросы на Культурном форуме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доценту Соколову предъявлено обвинение в убийстве студентки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в романтических отношениях. По версии следствия, мужчина выстрелил в девушку, а затем расчленил ее тело. Именитого историка арестовали на двое суток, его защита обжаловала это решение суда.