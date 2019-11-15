«Это не нормально!»: Анну Хилькевич раскритиковали в сети за излишнюю худобу

Актрису Анну Хилькевич раскритиковали в сети за излишнюю худобу. 33-летняя петербурженка на своей странице в Instagram выложила видеоролик, на котором позирует в белом наряде с обнаженными плечами.

«Вот, что отсутствие мяса в рационе с человеком делает…», — написала в посте Анна Хилькевич.

Многие подписчики знаменитости не оценили ее публикацию, отметив, что актриса имеет чрезмерно болезненный вид. Некоторые пользователи посоветовали Анне Хилькевич налегать на еду.

«Человек готов съесть самого себя»

«Дичаешь! Мать, это не нормально!»

«Капец ты худая! Давайте скинемся ей на еду!»

«По ней скоро можно будет анатомию изучать»

«Щеки впали, как-то жутковато, болезненный вид. Кушайте!» — советуют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киноактриса Анна Хилькевич рассказала о самом главном страхе в своей жизни — невозможности иметь детей.