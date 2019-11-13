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  4. Анна Хилькевич рассказала о фобии оказаться бесплодной

Анна Хилькевич рассказала о фобии оказаться бесплодной

, 7:17 | Сергей Зеленский Видео 46

Теперь звезда сериалов воспитывает двоих дочерей.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Киноактриса Анна Хилькевич рассказала о самом главном страхе в своей жизни — невозможности иметь детей. Теперь счастливая мама двух дочек может спокойно рассказывать о своей фобии, пишет Teleprogramma.Pro.

По словам артистки, причин опасаться быть бездетной у нее было, но ее желание забеременеть было столь велико, что этого никак не получалось.

«Я жила с этим страхом на протяжении 29 лет — пока не забеременела и не родила», — призналась она, добавив, что испытала истинное счастье, когда первый ребенок появился на свет.

33-летняя уроженка Петербурга уверена, что материнство — это лучшее, что с ней происходило в жизни.

«Оно перебило и перебьет все мои достижения, прибыль и карьеру», — делится звезда.

Хилькевич стала популярна после съемок в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». В августе 2015 года Анна вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. Пара воспитывает двух дочерей — четырехлетнюю Арианну и годовалую Марию.

Ранее Анна Хилькевич трогательно поздравила младшую дочь с первым днем рождения.

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