«Что-то невероятное»: Дочь Николаева и Проскуряковой поразила удивительной памятью

Четырехлетняя дочь известного российского композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника поразила родителей удивительной памятью. Малышка с удовольствием занимается английским языком и с легкостью запоминает новые слова.

Супруга композитора в своем аккаунте в Instagram выложила видеоролик, на кадрах которого девочка считает от одного до двадцати и, глядя на флаги государств, произносит их названия.

«Ника не перестает нас удивлять! Это что-то невероятное… Насколько быстро дети в маленьком возрасте могут все запоминать? И куда это все девается с возрастом?» — удивляется Юлия Проскурякова.

Большинство подписчиков жены Игоря Николаева в комментариях похвалили маленькую Веронику за ее старание и отметили, что у нее достаточно неплохое произношение.

«Какое красивое произношение! Умница!»

«Вы можете гордиться ей! Сразу видно, что с ребенком занимаются!»

«Круто! Произношение — класс! Самое главное — не останавливайтесь на достигнутом»

«Я в шоке от способностей! У меня точно нет таких знаний️, как у Вероники», — восторгаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Проскурякова отложила планы на второго ребенка из-за учебы в ГИТИСе.