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  4. В кого тайно влюблен много лет звезда «Друзей» Мэттью Перри?

В кого тайно влюблен много лет звезда «Друзей» Мэттью Перри?

, 10:38 | Василий Заика Фото 197

Исполнитель роли Чендлера Бинга на протяжении многих лет испытывает безответные чувства к своей коллеге.

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Фото, видео: Instagram @mattylangfordperry ,@courteneycoxofficial

Исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» 50-летний Мэттью Перри на протяжении многих лет испытывает безответные чувства к своей коллеге по цеху Кортни Кокс. Об этом сообщает издание Us Weekly со ссылкой на собственный источник.

«Мэттью всегда был влюблен в нее. Он так и не смог ее забыть», — цитирует сайт собеседника.

Instagram @courteneycoxofficial

Буквально на днях 55-летняя актриса в своем аккаунте в Instagram выложила совместное фото с Перри, отметив, что была очень счастлива увидеться с ним.

«Угадайте, с кем я сегодня обедала… Я знаю! Могу ли я быть еще счастливее?» — написала Кортни Кокс.

Мэттью Перри ни разу не был женат. У актера было множество подружек, в числе которых были замечены Рене Зеллвегер, Лиззи Каплан и Джулия Робертс. До брака со звездными пассиями у знаменитости дело так и не дошло. Растопить сердце Кортни Кокс в течение двадцати с лишним лет Мэттью Перри также не сумел. В последнее время актер испытывает некоторые проблемы со здоровьем и редко появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НВО ведет переговоры о продолжении сериала «Друзья».

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