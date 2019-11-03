Отец Стаса Пьехи живет в нищете и питается в столовой для бродяг

Отец известного российского музыканта Стаса Пьехи — Пятрас Герулис едва сводит концы с концами, живя в нищете и полном одиночестве в панельной пятиэтажке на окраине литовской столицы — в Вильнюсе. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на интервью, которое Пьеха дал телеведущей Лере Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион» на одном из федеральных телеканалов.

Сообщается, что Пятрас Герулис сетует на накопившиеся внушительные долги. Из-за этого ему нечем питаться, поэтому он вынужден ходить в благотворительную столовую для бродяг.

Сам же Стас Пьеха говорит, что он мало что знает о своем родителе, так как тот ушел из семьи, когда ему едва исполнился один год. Пять лет назад певец хотел наладить отношения с отцом, приглашал его в Москву, однако восстановить связь у них не получилось. После этого артист высылал ему деньги, но, как рассказывал сам Стас Пьеха, проблемы его отца связаны с психическим заболеванием.

Также Стас Пьеха говорит, что благодарен своей бабушке Эдите за имя, которое он имеет, так как отец сначала назвал его не Станиславом, а Наполеоном.

«Я был Наполеоном полдня», — рассказал он, добавив, что потом вмешалась бабушка и ему дали другое имя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Стас Пьеха устал от вопросов о помощи бабушки. Артист уверяет, что успеха на сцене он добился без помощи именитых родственников.